«Спартак» впервые без победы на сборах. Красно-белые пока без новичков, а Самошников уже сыграл за «Рубин»

До окончания ЧМ-2026 осталось всего восемь матчей. Сейчас на мировом первенстве началось самое интересное, но мы все равно соскучились по российскому футболу. Внушительная аудитория на контрольной игре «Спартака» и «Рубина» в Тушине тому подтверждение. Тем более за две с половиной недели до старта нового сезона РПЛ интересно посмотреть на команды, которые приближаются к пику кондиций. Понять: насколько хорош сейчас долго залечивавший тяжелую травму Бабич; рассчитывают ли на вернувшихся из аренды Зиньковского, Хлусевича, Зорина и Пруцева; как покажет себя Самошников, об аренде которого в «Рубин» объявили буквально перед игрой.
Казанцы сразу включили вернувшегося в команду защитника в число запасных, а еще один новичок в команде Франка Артиги — 26-летний защитник Игнатьев из костромского «Спартака» — начал игру с первых минут.
У Хуана Карлоса Карседо пополнения пока нет. Как ранее говорил главный тренер красно-белых, летом «Спартак» хотел бы подписать двух-трех игроков, а пока испанец отмечает важность того, что команда сумела сохранить костяк. Что бы ни сообщали аргентинские СМИ, пропустивший спарринг с «Крыльями Советов» Барко по-прежнему ведет игру москвичей в центре поля. Вот-вот вернется Жедсон Фернандеш, временно покинувший команду по семейным обстоятельствам. Угальде, о будущем которого говорят разное, накануне прибыл в Москву.
Чуть раньше присоединились к одноклубникам сборники — Ву, Умяров, Денисов и пропустивший из-за травмы ЧМ Джику. А из тех, кто вышел в стартовом составе, повышенной активностью отличался Саусь. Первые полгода после трансфера из «Балтики» ему дались непросто, серьезные проблемы создала травма, так что мотивация у защитника максимальная. После отличного забегания под передачу Солари экс-калининградец создал момент для Маркиньоса. Но и бразильцу, Ливаю Гарсии и самому Саусю, который перед уходом на перерыв выстрелил с дальней дистанции, чуть-чуть не хватило точности. А ближе всех к голу был Солари, который в падении бил головой из площади ворот и не слишком удачно подстроился под мяч.
В свою очередь у «Рубина» должен был забивать Даку, но ему помешал прочитавший эпизод и выскочивший навстречу форварду Помазун.
Второй тайм — как часто бывает на сборах — по мере увеличения числа замен словно превращался в отдельный спарринг. «Спартак» сразу поменял пять игроков, и показательно, что среди джокеров оказался Пруцев. «Рубин» ограничился одним изменением, но уже готовился к массовым перестановкам, и среди активно разминавшихся был Самошников. Самые интересные моменты сразу после перерыва как раз прошли с участием свежих футболистов. Умяров проверил Ставера ударом с дальней дистанции, а когда выскочивший один на один Сиве пробросил мяч мимо Максименко, довести дело до ума французу помешал Денисов. Впрочем, мяч находился уже ближе к линии поля. А большего после серии перестановок «Рубин» долго создать не мог. Вплоть до концовки, когда дальний удар Самошникова принес гостям угловой.
Большую часть времени инициативой владели красно-белые, а молодежь только добавила москвичам задора. В комплекте с агрессивным прессингом это создавало казанцам серьезные проблемы при выходе из обороны. А чего не хватало спартаковским вундеркиндам, так это опыта и хладнокровия. 18-летний Сорокин, которому удалось забить победный мяч в ворота «Крыльев Советов» (3:2), чуть-чуть не успел к мячу после передачи с фланга. Забивать же после блестящего паса Солари должен был Полех. Казалось, перед 16-летним спартаковцем пустой угол, однако Кабутов в отчаянном подкате успел его перекрыть и принял мяч на себя. Наконец, в добавленное арбитром время Сорокин с передачи Полеха промахнулся из центра штрафной, а Ставер справился с коварным ударом Массалыги.
Каких-то серьезных выводов по этой игре, разумеется, делать не стоит. Разве что отметить качественную игру Пруцева и констатировать, что после двух побед (кроме «Крыльев» со счетом 1:0 обыгран костромской «Спартак») команда Карседо впервые на летних сборах не добилась максимального результата. В субботу у красно-белых дерби с «Локомотивом».
Андрей Кузичев