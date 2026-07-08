«Спартак» впервые без победы на сборах. Красно-белые пока без новичков, а Самошников уже сыграл за «Рубин»

Чуть раньше присоединились к одноклубникам сборники — Ву, Умяров, Денисов и пропустивший из-за травмы ЧМ Джику. А из тех, кто вышел в стартовом составе, повышенной активностью отличался Саусь. Первые полгода после трансфера из «Балтики» ему дались непросто, серьезные проблемы создала травма, так что мотивация у защитника максимальная. После отличного забегания под передачу Солари экс-калининградец создал момент для Маркиньоса. Но и бразильцу, Ливаю Гарсии и самому Саусю, который перед уходом на перерыв выстрелил с дальней дистанции, чуть-чуть не хватило точности. А ближе всех к голу был Солари, который в падении бил головой из площади ворот и не слишком удачно подстроился под мяч.