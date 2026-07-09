4 рекорда футболистов РПЛ на чемпионате мира: у игрока «Краснодара» Галицкого — самые крутые достижения

На стадии ⅛ финала ЧМ-2026 турнир закончился для всех легионеров из РПЛ. До нее добрались аж 6 из 12 футболистов отечественной Премьер-лиги, попавших на чемпионат: парагваец Хуан Касерес из «Динамо», бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита», мексиканцы Сесар Монтес из «Локомотива» и Луис Чавес из «Динамо», а также колумбиец Джон Кордоба из «Краснодара».