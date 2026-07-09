4 рекорда футболистов РПЛ на чемпионате мира: у игрока «Краснодара» Галицкого — самые крутые достижения

На стадии ⅛ финала ЧМ-2026 турнир закончился для всех легионеров из РПЛ. До нее добрались аж 6 из 12 футболистов отечественной Премьер-лиги, попавших на чемпионат: парагваец Хуан Касерес из «Динамо», бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита», мексиканцы Сесар Монтес из «Локомотива» и Луис Чавес из «Динамо», а также колумбиец Джон Кордоба из «Краснодара».
Пускай в плей-офф и вообще на ЧМ-2026 сыграла мизерная часть представителей РПЛ, зато они точно оставили яркий след! Ведь наши легионеры установили сразу четыре рекорда! И что самое интересное, сделали это всего двое — Кевин Ленини («Краснодар») и Хуан Касерес («Динамо»).
Ниже — о каждом из этих рекордов.
Кевин Ленини
Стал автором первого гола сборной Кабо-Верде в истории ЧМ
Самого крутого достижения на ЧМ среди российских легионеров добился, конечно же, полузащитник «Краснодара». В матче второго круга — против Уругвая (2:2) — Ленини забил красивейший гол со штрафного. И буквально одним ударом оформил два рекорда!
Во-первых, Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.
Повторил рекорд Аргентины почти 100-летней давности
А во-вторых, он повторил уникальный рекорд, так как забил первый гол в истории сборной на ЧМ именно со штрафного. Ранее такое удавалось лишь Аргентине на первом чемпионате мира, в далеком 1930 году! Тогда аргентинец Луис Фелипе Монти забил в ворота Франции.
Хуан Касерес
Установил рекорд ЧМ-2026 по отборам в одном матче
У динамовца Хуана Касереса достижения выдались не такими легендарными, но все равно очень интересными. Во втором туре — против Турции (1:0) — защитник Парагвая провел просто образцовую игру. И тоже за один вечер установил два рекорда. Правда, только этого ЧМ.
Первый — по отборам в одном матче. По данным Opta, Касерес аж девять раз отобрал мяч у турецких футболистов — из 12 попыток.
Примечательно, что на старте турнира рекорд по отборам держал другой футболист РПЛ — левый защитник «Зенита», бразилец Дуглас Сантос.
Установил рекорд ЧМ-2026 по выигранным единоборствам в одном матче
Второй рекорд Касереса — по числу выигранных единоборств. За 81 минуту защитник умудрился выиграть 17 из 24 единоборств! Такое на ЧМ-2026 никому и не снилось!
***
Кстати, на ЧМ еще отличился форвард «Акрона» Беншимол. Он стал худшим на турнире по количеству ошибок при обработке мяча в одном матче — 7. Правда, это скорее антирекорд. И следовательно, совсем другая история!
Богдан Горбунов