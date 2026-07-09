Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.03
X
27.00
П2
54.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
МЛ Витебск
1
:
Университатя Кр
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Петрокуб
1
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Флора
2
:
Иберия 1999
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Сутьеска
1
П1
X
П2

4 рекорда футболистов РПЛ на чемпионате мира: у игрока «Краснодара» Галицкого — самые крутые достижения

Гордимся ими!

Источник: РИА "Новости"

На стадии ⅛ финала ЧМ-2026 турнир закончился для всех легионеров из РПЛ. До нее добрались аж 6 из 12 футболистов отечественной Премьер-лиги, попавших на чемпионат: парагваец Хуан Касерес из «Динамо», бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита», мексиканцы Сесар Монтес из «Локомотива» и Луис Чавес из «Динамо», а также колумбиец Джон Кордоба из «Краснодара».

Пускай в плей-офф и вообще на ЧМ-2026 сыграла мизерная часть представителей РПЛ, зато они точно оставили яркий след! Ведь наши легионеры установили сразу четыре рекорда! И что самое интересное, сделали это всего двое — Кевин Ленини («Краснодар») и Хуан Касерес («Динамо»).

Ниже — о каждом из этих рекордов.

Кевин Ленини

Стал автором первого гола сборной Кабо-Верде в истории ЧМ

Самого крутого достижения на ЧМ среди российских легионеров добился, конечно же, полузащитник «Краснодара». В матче второго круга — против Уругвая (2:2) — Ленини забил красивейший гол со штрафного. И буквально одним ударом оформил два рекорда!

Во-первых, Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.

Повторил рекорд Аргентины почти 100-летней давности

А во-вторых, он повторил уникальный рекорд, так как забил первый гол в истории сборной на ЧМ именно со штрафного. Ранее такое удавалось лишь Аргентине на первом чемпионате мира, в далеком 1930 году! Тогда аргентинец Луис Фелипе Монти забил в ворота Франции.

Хуан Касерес

Установил рекорд ЧМ-2026 по отборам в одном матче

У динамовца Хуана Касереса достижения выдались не такими легендарными, но все равно очень интересными. Во втором туре — против Турции (1:0) — защитник Парагвая провел просто образцовую игру. И тоже за один вечер установил два рекорда. Правда, только этого ЧМ.

Первый — по отборам в одном матче. По данным Opta, Касерес аж девять раз отобрал мяч у турецких футболистов — из 12 попыток.

Примечательно, что на старте турнира рекорд по отборам держал другой футболист РПЛ — левый защитник «Зенита», бразилец Дуглас Сантос.

Установил рекорд ЧМ-2026 по выигранным единоборствам в одном матче

Второй рекорд Касереса — по числу выигранных единоборств. За 81 минуту защитник умудрился выиграть 17 из 24 единоборств! Такое на ЧМ-2026 никому и не снилось!

***

Кстати, на ЧМ еще отличился форвард «Акрона» Беншимол. Он стал худшим на турнире по количеству ошибок при обработке мяча в одном матче — 7. Правда, это скорее антирекорд. И следовательно, совсем другая история!

Богдан Горбунов