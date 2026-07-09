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Мамаев — о трансфере Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Думаю, это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в Европу»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев поделился мнением о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Источник: Кадр из трансляции

7 июля саудовский клуб объявил о трансфере хавбека.

«Возможно, Сперцян решил перейти в “Аль‑Ахли”, потому что сейчас сделки из России в Европу тяжело провести напрямую, особенно переходы в топ‑5 чемпионатов. Еще здесь со всем совпало финансовое предложение клубу. Думаю, что это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в европейский чемпионат. Он адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии к немножко другим реалиям, заработает денег и дальше поедет играть в топ‑клубы», — сказал Мамаев «Матч ТВ».

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