Мамаев — о трансфере Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Думаю, это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в Европу»

«Возможно, Сперцян решил перейти в “Аль‑Ахли”, потому что сейчас сделки из России в Европу тяжело провести напрямую, особенно переходы в топ‑5 чемпионатов. Еще здесь со всем совпало финансовое предложение клубу. Думаю, что это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в европейский чемпионат. Он адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии к немножко другим реалиям, заработает денег и дальше поедет играть в топ‑клубы», — сказал Мамаев «Матч ТВ».