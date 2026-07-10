«Средняя зарплата у игроков основного состава — около 1 млн рублей в месяц»

На данном этапе переподписания игроков не нужны, поскольку все футболисты заранее были подписаны. Давать большие зарплаты нет необходимости, потому что футболисты у нас на контрактах, у них зарплаты, которые мы давали в Первой лиге, — они очень умеренные. На агентские комиссии мы тоже не тратимся, поскольку их сейчас некому платить. А трансферы на данном этапе мы не делали, потому что выверяем оптимальное соотношение цены и качества. И, в основном, работаем по свободным агентам. Это не значит, что у клуба нет денег — у клуба просто есть возможность не тратить их раньше времени и проанализировать рынок.