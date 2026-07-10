«Средняя зарплата у игроков основного состава — около 1 млн рублей в месяц»

Футбольный команда «Родина» готовится к своему первому в истории выступлению в Российской премьер-лиге (РПЛ). Основанный в 2015 году клуб был заявлен в профессиональные соревнования на уровне Второй лиги чемпионата России в 2019 году и за последующие семь лет проделал путь до элиты нашего футбола. Там он собирается выступать тем же составом, которым выходил из Первой лиги. В интервью «Известиям» спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин объяснил, почему клуб не ведет активной трансферной кампании и не торопится увеличивать траты на зарплаты игроков, а также рассказал, какое усиление возможно до конца лета.
— Каким результатом «Родины» в дебютный сезон в РПЛ будете довольны?
— Хочется показывать такой футбол, который будет нравится болельщикам. И чтобы вместе с ним приходили результаты. Причем я говорю даже не о месте в таблице, а об отдельно взятых выигранных матчах. Поэтому в первый сезон нашей задачей будет осмотреться, оглядеться, примериться и почувствовать эту лигу. Не разрывать ее какими-то трансферами и зарплатами. Просто развиваться в спокойном ключе со своими игроками, которым мы очень доверяем. Заложить фундамент, чтобы через год ставить какие-то более серьезные задачи.
— Вы еще весной, после выхода в РПЛ, подчеркивали, что хотите играть в элите тем составом, который добыл туда путевку для клуба. И сейчас ведете себя скромно на трансферном рынке. Можно сказать, что «Родина» не собирается никого подписывать из новичков?
— Если бы мы не играли в Кубке России в его формате для команд РПЛ, когда точно есть шесть матчей группового этапа, то, возможно, никаких приобретений наш клуб и не делал бы. Но теперь есть большое количество игр в двух турнирах, в каждом из которых надо достойно выступить. Поэтому точечно игроки добавятся. В основном, это будут игроки из-за рубежа.
— Как поменяется теперь бюджет клуба в связи с выходом в РПЛ?
— Это вопрос больше к нашим финансовым структурам. Могу от себя сказать, что у нас вообще не изменился фонд оплаты труда. В этом плане ничего не поменялось. Потому что у всех ребят в команде были действующие контракты. Их мы подписывали еще в Первой лиге — с кем-то год назад, с кем-то два года назад. С этими контрактами мы зашли в РПЛ. И пока у нас ничего не меняется.
— При этом с выходом в РПЛ добавляется такая статья дохода, как несколько сотен миллионов рублей от ТВ-контракта, которые вам лига выплатит после сезона в зависимости от занятого места. Что-то из этих денег вы можете использовать для усиления состава?
— Можем, но пока в этом нет необходимости. Сейчас, когда мы вышли, нет смысла говорить об общем увеличении бюджета. Я скажу только о затратной части, потому что доходная будет строиться по-другому — там много нюансов. А затратная никак не изменилась на данном этапе. Сейчас ключевые вещи — это трансферы, фонд оплаты труда и переподписания игроков.
На данном этапе переподписания игроков не нужны, поскольку все футболисты заранее были подписаны. Давать большие зарплаты нет необходимости, потому что футболисты у нас на контрактах, у них зарплаты, которые мы давали в Первой лиге, — они очень умеренные. На агентские комиссии мы тоже не тратимся, поскольку их сейчас некому платить. А трансферы на данном этапе мы не делали, потому что выверяем оптимальное соотношение цены и качества. И, в основном, работаем по свободным агентам. Это не значит, что у клуба нет денег — у клуба просто есть возможность не тратить их раньше времени и проанализировать рынок.
Потому что можно подписать игрока на неимоверную зарплату, но зачем это делать и зачем создавать колоссальный разрыв между оплатой труда игроков? У нас была конкретная ситуация: у нашего футболиста, зарплата которого 900 тыс. рублей в месяц, было предложение от другого клуба. Игрок раздумывал над предложением, а мы на всякий случай проработали вариант замены. Так вот, футболист, на котором мы остановили свой потенциальный выбор, имел зарплату в другом клубе 8 млн рублей в месяц, а принципиальной разницы в уровне и в качествах с нашим игроком мы не увидели.
— 900 тыс. рублей в месяц — самая высокая зарплата у футболистов «Родины»?
— Есть зарплаты существенно меньше, есть чуть выше. У наших ведущих игроков стартового состава — плюс-минус в среднем около 1 млн рублей.
— Вы сказали, что трансферы, в основном, будут иностранные. Какой-то конкретный рынок предполагается? Балканы, Латинская Америка, Африка?
— Перечисленные вами рынки наиболее реалистичные, но есть и другие регионы, откуда сегодня можно привести игроков в Россию. Однако это очень непростой процесс. Можно договориться с футболистом обо всём, решить все вопросы с его клубом и агентом, а в день подписания контракта футболист увидит или услышит у себя по телевизору жуткие вещи о России и откажется от перехода. Как бы то ни было, мы точечно доберем хотя бы по легионеру в каждую линию, благо трансферное окно закрывается только в сентябре, и время на нас не давит.
Алексей Фомин