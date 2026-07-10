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Футболист Круговой разбил полученные на премии «Герои РПЛ» награды

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Футболист ЦСКА Данил Круговой разбил награды, полученные на премии «Герои РПЛ».

В четверг прошла премия «Герои РПЛ». Круговой стал победителем в номинации «ассист сезона» благодаря его передаче внешней стороной стопы на Матвея Кисляка в матче против «Нижнего Новгорода» (2:0). Спортсмен также выиграл награду самому медийному футболисту РПЛ.

Круговой опубликовал фотографию разбитых трофеев в своем Telegram-канале с подписью: «Продолжаю тренд этого сезона. Награды не прожили дольше 10 минут».

В мае московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Позже «Спартак» сообщил, что трофей разбился окончательно.

Круговому 28 лет, он выступает в составе ЦСКА с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в составе армейцев 43 матча, забил семь мячей. Его клуб завершил чемпионат России на пятом месте с 51 очком и завершил выступление в Кубке страны в финале пути регионов, проиграв «Спартаку» (0:1).