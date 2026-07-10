Футболист Круговой разбил полученные на премии «Герои РПЛ» награды

Круговому 28 лет, он выступает в составе ЦСКА с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в составе армейцев 43 матча, забил семь мячей. Его клуб завершил чемпионат России на пятом месте с 51 очком и завершил выступление в Кубке страны в финале пути регионов, проиграв «Спартаку» (0:1).