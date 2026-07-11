Вице-президент РФС Бельский против лимита на легионеров: «Станут ли россияне лучше играть?»

— Я уже говорил об этом: ребята в первой лиге, интерес к которой небольшой (при том, что Александр Валерьевич Дюков говорил об увеличении интереса к первой лиге), получают зарплаты 500−800 тыс. рублей. Если это перевести на стоимость жизни в нашей стране, то это приличные деньги. Мало кто зарабатывает как ребята в первой лиге, среди которых даже вы, наверное, не всех знаете. Вот и представьте, что в первой лиге подрастет теперь зарплата игроков, и в РПЛ тоже. Но станут ли они от этого лучше играть и повысится ли качество футбола? Я думаю, нет. Если говорить, как сейчас выглядит наш чемпионат, то посмотрите все показатели. Например, количество футболистов клубов РПЛ, игравших на нынешнем чемпионате мира. Некоторые из них добиваются результатов, забивают голы. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний момент у нас достаточно неплохой сбалансированный чемпионат, в котором, да, участвует много иностранцев. Но это конкурентная борьба — ее никто не убирал. Можно, конечно, сделать так, чтобы большинство игроков были российскими. Но это уже немножко другое целеполагание, — заявил Бельский в интервью «Известиям».