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«Краснодар» хочет купить игрока «Альмерии» за 12 миллионов евро, пишут СМИ

Морено: «Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Альмерии» Сипенга.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. «Краснодар» хочет приобрести полузащитника испанской «Альмерии» и сборной ДР Конго по футболу Бриана Сипенга, написал журналист Маттео Морено в соцсети X.

По информации источника, «Краснодар» был готов выложить за игрока 12 млн евро плюс бонусы, однако «Альмерия» отклонила это предложение. В контракте конголезца, рассчитанном до 2029 года, прописаны отступные в 40 млн евро.

Сипенга 28 лет, он присоединился к «Альмерии» 1 июля. Конголезец принял участие в двух матчах проходящего в США, Мексике и Канаде чемпионата мира, и отметился голом во встрече 1/16 финала против сборной Англии (1:2).