«Акрон» подписал новый контракт с Марадишвили сроком на три года

«Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства. С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры», — сказал гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.