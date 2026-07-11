«Акрон» подписал новый контракт с Марадишвили сроком на три года

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Марадишвили рассчитан на три года, в новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером.
«Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства. С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры», — сказал гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.
Марадишвили 26 лет, он перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за «красно-черных» во всех турнирах.