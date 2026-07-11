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В «Урале» заявили о желании подписать Дзюбу

Заместитель председателя совета директоров в «Урале» Григорий Иванов высказался о желании подписать бывшего нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

Источник: Sport24

Сейчас 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.

"Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли еще несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время еще есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешел к нам, в «Урал». Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы«, — сказал Иванов “Чемпионату”.