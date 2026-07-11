В «Урале» заявили о желании подписать Дзюбу

"Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли еще несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время еще есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.