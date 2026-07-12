Аршавин рассказал, что знает о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»: «Клубы уже чуть ли не договорились»

— Не рано Батракову сейчас уезжать?
— Можно говорить все, что угодно. Но пока он сам не переедет и мы на это не посмотрим, можно говорить все, что угодно. Его качества позволяют ему играть в европейских чемпионатах. Это игрок высокого уровня.
— В интерес «ПСЖ» вы верите?
— Не знаю. Тимур Гурцкая говорил мне, что интерес был. И клубы уже чуть ли не договорились. На мой взгляд, он туда точно может попасть. И там он точно не будет чужим. Вопрос, будет ли он играть в старте, будет всегда, если он перейдет в топ‑клуб, — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».
Вчера, 11 июля, Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Батракова, заявил: «Об окончании истории Батракова и “ПСЖ” речи сейчас не идет. Интерес парижан по-прежнему есть. С 1 июля действует опция выкупа».