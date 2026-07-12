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«Зенитовцы». Кокорин иронично подписал фото с Тюкавиным

Бывший форвард «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кокорин поделился в социальных сетях фотографией, на которой запечатлён вместе с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным. Под снимком экс-футболист оставил ироничную подпись.

«Зенитовцы. P. S. Это шутка, если кто не понял», — написал Кокорин.

Публикация вызвала внимание болельщиков на фоне недавних сообщений о возможном переходе Тюкавина в «Зенит». В итоге трансфер не состоялся, и форвард продолжил выступления за московское «Динамо».

В минувшем сезоне 24-летний Тюкавин провёл 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт нападающего с бело-голубыми действует до лета 2030 года.

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