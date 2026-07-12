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«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Футболисты «Зенита» обыграли «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл действующего чемпиона Сербии «Црвену Звезду» в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.

Встреча на домашней арене «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Александр Соболев (20-я минута, с пенальти), Роман Вега (60) и Фелипе Аугусто (73). В составе команды под руководством экс-тренера московского «Спартака» Деяна Станковича отличился Мохаммед Абу-Фани (81).

Действующие чемпионы России провели предпоследний матч перед началом нового сезона, 13 июля команда встретится с махачкалинским «Динамо», после чего отправится в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против московского «Спартака» (18 июля). Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским «Акроном».