«Зенит» разбил «Црвену»: Соболев снова забил и ассистировал Фелипе Аугусто, а Вега впечатлил потрясающим голом

Данная комбинация показала, что россиянин и бразилец не только конкуренты за место в составе — они могут одновременно находиться на поле и классно взаимодействовать. А удары Веги, который со штрафного попал в перекладину, обещают стать не менее действенным оружием. Пусть ему и непросто конкурировать с Дугласом Сантосом. Прежде всего в плане надежности в обороне: «Звезда» размочила счет после атаки по флангу Веги и передачи Эраковича под удар Абу Фани. Как говорится, есть над чем работать. До возвращения РПЛ все меньше времени.