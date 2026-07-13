«Зенит» разбил «Црвену»: Соболев снова забил и ассистировал Фелипе Аугусто, а Вега впечатлил потрясающим голом

Чемпионы России в воскресенье порадовали болельщиков очередным международным матчем: вслед за аргентинской «Химнасией» (1:1) и узбекским «Нефтчи» (4:1) в Санкт-Петербург приехала «Црвена Звезда». Начиная с 2022 года это уже седьмая встреча клубов-партнеров. Дважды они играли в Сочи, один раз — в Белграде и четыре — на поле «Зенита». Причем в данном случае словосочетание «старые знакомые» звучало совсем не формально.
Во-первых, белградцев возглавляет приведший их к чемпионству экс главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Во-вторых, за сербов на правах аренды выступает защитник сине-бело-голубых Эракович. Наконец, в родной город прилетел Тикнизян, и, когда команды делали совместное фото, Наир стоял рядом с бывшим одноклубником по «Локомотиву» Глушенковым.
Что до игры, то Сергей Семак за неделю до первого официального матча получил возможность встретиться с соперником, который находится в хорошем тонусе. Для «Звезды» тоже была генеральная репетиция — уже 17 июля стартует чемпионат Сербии, а 21-го числа красно-белые начнут отборочную кампанию в Лиге чемпионов. Так что, несмотря на статус воскресного матча, обе команды получили качество и нужный уровень сопротивления.
Правда, до середины первого тайма хороший темп не мог материализоваться в острые моменты. Зато первый же из них завершился взятием ворот. Все началось в центре поля, где Соболев сработал в прессинге, а подхвативший мяч Джон Джон мгновенно перевел его в свободную зону на набиравшего скорость Глушенкова. Тот отдал хитрую передачу под забегание Педро, и, хотя она выглядела не идеальной, бразилец оказался проворнее вратаря, подсек мяч над Матеусом и был сбит соотечественником с ног. Пенальти безупречно исполнил Соболев.
На летних сборах Александр отличился в третьей игре подряд. А развить успех до перерыва мог Глушенков, однако его попытка завершить прострел Мантуана пяткой не имела успеха. Гораздо ближе к голу оказался Эракович, чей удар с подбора едва не поставил в тупик Адамова, однако вратаря на ленточке подстраховал Андраде. А в самом начале второго тайма на помощь голкиперу пришел Нино, который в штрафной успел в отчаянном подкате заблокировать удар Иванича. Далее эстафета снова была передана Андраде. Он головой остановил летевший под перекладину мяч, когда подачу корнера завершал Ученна, а потом заблокировал выстрел Тикнизяна с острого угла.
Стартовые десять минут второго тайма оказались крайне неприятными для «Зенита». Однако данный отрезок можно расценивать и как своеобразную встряску, после которой питерская команда вернула себе инициативу. Мантуан не использовал прекрасную передачу Глушенкова пяткой? У российской команды обнаружился новый герой в лице Веги. Аргентинский защитник пока забивает в Санкт-Петербурге только в товарищеских матчах, но делает это исключительно красиво. Минувшей осенью ворота «Сьона» он поразил после сольного прохода и потом говорил, что это самый красивый мяч в карьере.
Интересно, что скажет Роман сейчас — после потрясающего выстрела с 30 метров. Кажется, он сам сначала не поверил, что мяч вонзился в угол, и долго и счастливо улыбался. А Семак аплодировал вместе с трибунами. Думается, такой же была реакция тренера и на третье взятие ворот. Точнее, даже на то, как все было сделано. Соболев тонким пасом отправил Фелипе Аугусто один на один, и новичок пустил мяч между ногами вратарю.
Данная комбинация показала, что россиянин и бразилец не только конкуренты за место в составе — они могут одновременно находиться на поле и классно взаимодействовать. А удары Веги, который со штрафного попал в перекладину, обещают стать не менее действенным оружием. Пусть ему и непросто конкурировать с Дугласом Сантосом. Прежде всего в плане надежности в обороне: «Звезда» размочила счет после атаки по флангу Веги и передачи Эраковича под удар Абу Фани. Как говорится, есть над чем работать. До возвращения РПЛ все меньше времени.
Андрей Кузичев