Соболев о цели на сезон-2026/27: «Лучшим бомбардиром еще не становился. Думаю, пора»

— В прошлом сезоне вы спорили с Владиславом Радимовым на голы. Была отметка в 20 мячей. В этом сезоне какая цель?
— Я с Радимовым просто поспорил — не мог ему отказать. Не люблю спорить на какие-то цифры. Иду от игры к игре.
— Это банальный ответ. Вы же амбициозный нападающий.
— Я уже говорил на медобследовании. Чемпионом стал, надеюсь Суперкубок возьму и все трофеи в России заберу. Лучшим бомбардиром еще не становился. Думаю, пора.
— Сколько надо забить, чтобы стать лучшим бомбардиром?
— Будет зависеть от других нападающих. Может быть и 7 хватит. Условно. Может и 20 не хватит.
В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.