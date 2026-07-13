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Соболев о цели на сезон-2026/27: «Лучшим бомбардиром еще не становился. Думаю, пора»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что рассчитывает стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.

Источник: Спорт-Экспресс

— В прошлом сезоне вы спорили с Владиславом Радимовым на голы. Была отметка в 20 мячей. В этом сезоне какая цель?

— Я с Радимовым просто поспорил — не мог ему отказать. Не люблю спорить на какие-то цифры. Иду от игры к игре.

— Это банальный ответ. Вы же амбициозный нападающий.

— Я уже говорил на медобследовании. Чемпионом стал, надеюсь Суперкубок возьму и все трофеи в России заберу. Лучшим бомбардиром еще не становился. Думаю, пора.

— Сколько надо забить, чтобы стать лучшим бомбардиром?

— Будет зависеть от других нападающих. Может быть и 7 хватит. Условно. Может и 20 не хватит.

В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.