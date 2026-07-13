Экс-футболист «Зенита»: «Президент “Газпрома” перед матчем с ЦСКА принес в раздевалку 3 миллиона долларов»

Кирицэ играл за «Зенит» с 2002 по 2004 год, проведя 66 матчей, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.
«Когда мы боролись за чемпионство с ЦСКА, приехал президент “Газпрома”. Помню, он зашел в раздевалку с телохранителями и поставил дипломат с 3 миллионами долларов. И говорит: “Это ваши премиальные за сегодняшний матч”. Говорит: “Вот вам премия”. Представляешь?
Мы, конечно, воодушевились, играли неплохо, но в итоге они нас грохнули 3:0. Нас там в одиночку разорвал этот… Вагнер Лав. Вагнер Лав обыграл нас в одиночку. Бразилец.
При этом мы-то играли хорошо! У нас были моменты, просто не забили, а они поймал нас на контратаках…" — сказал Кирицэ в интервью iAMsport.
Вероятно, речь идет о матче 27-го тура чемпионата России 2004 года, когда «Зенит» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 0:3. Игра состоялась 25 октября 2004 года. За ЦСКА тогда забили Ролан Гусев (13-я минута), Юрий Жирков (70-я) и Вагнер Лав (90+2-я). Кирицэ провел тот матч на скамье запасных. Состав «Зенита» в том матче был таким: Малафеев, Мареш, Флахбарт, Вьештица (Денисов, 71), Горак (Горшков, 32), Аршавин, Быстров (Власов, 67), Радимов, Спивак, Шумуликоски, Кержаков.
В том сезоне чемпионом России в итоге стал «Локомотив» (61 очко), ЦСКА занял второе место (60 очков), а «Зенит» — четвертое (56 очков).