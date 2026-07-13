Экс-футболист «Зенита»: «Президент “Газпрома” перед матчем с ЦСКА принес в раздевалку 3 миллиона долларов»

«Когда мы боролись за чемпионство с ЦСКА, приехал президент “Газпрома”. Помню, он зашел в раздевалку с телохранителями и поставил дипломат с 3 миллионами долларов. И говорит: “Это ваши премиальные за сегодняшний матч”. Говорит: “Вот вам премия”. Представляешь?