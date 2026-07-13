Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.35
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.26
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Текстильщик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Гол у гостей на 16-й минуте забил Миро. Счет с пенальти сравнял Андрей Мостовой (90+4).

Команды провели второй товарищеский матч между собой по ходу нынешнего межсезонья. Первая игра прошла 1 июля и завершилась победой «Зенита» (2:0). Всего сине-бело-голубые, которые начнут предстоящий сезон матчем за Суперкубок России, провели шесть товарищеских встреч: были обыграны «Ленинградец» (4:0), узбекистанский «Нефтчи» (4:1) и сербская «Црвена Звезда» (3:1), ничьей закончилась игра с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1).

Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. «Зенит», являющийся действующим чемпионом национального первенства, сыграет против победителя кубка страны московского «Спартака».

Футбол. Суперкубок России
18.07
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.46
П2
3.56