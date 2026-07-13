«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

Команды провели второй товарищеский матч между собой по ходу нынешнего межсезонья. Первая игра прошла 1 июля и завершилась победой «Зенита» (2:0). Всего сине-бело-голубые, которые начнут предстоящий сезон матчем за Суперкубок России, провели шесть товарищеских встреч: были обыграны «Ленинградец» (4:0), узбекистанский «Нефтчи» (4:1) и сербская «Црвена Звезда» (3:1), ничьей закончилась игра с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1).