«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Гол у гостей на 16-й минуте забил Миро. Счет с пенальти сравнял Андрей Мостовой (90+4).
Команды провели второй товарищеский матч между собой по ходу нынешнего межсезонья. Первая игра прошла 1 июля и завершилась победой «Зенита» (2:0). Всего сине-бело-голубые, которые начнут предстоящий сезон матчем за Суперкубок России, провели шесть товарищеских встреч: были обыграны «Ленинградец» (4:0), узбекистанский «Нефтчи» (4:1) и сербская «Црвена Звезда» (3:1), ничьей закончилась игра с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1).
Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. «Зенит», являющийся действующим чемпионом национального первенства, сыграет против победителя кубка страны московского «Спартака».