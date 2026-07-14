«Если не брать результат — не считаю, что у нас была провальная весна»

— Сесар провел очень хороший чемпионат мира, судя по результатам. Да, была красная карточка в первом матче с ЮАР (2:1). Но я, честно говоря, эту игру не смотрел. И смотрел у Мексики только игру с Англией (2:3) в ⅛ финала. Мне очень понравилось, как Монтес сыграл в первом тайме. Может быть, в эпизодах с двумя голами англичан он мог сыграть по-другому, как и вся команда, но в целом это не говорит о качестве игре и самого Сесара, и его сборной. Мексика — большие молодцы. Они провели хороший турнир, вылетели только от очень сильной сборной. И то могли ее дожать в концовке. Заслуживали пройти дальше, но не сложилось.