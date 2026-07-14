«Если не брать результат — не считаю, что у нас была провальная весна»

Меньше чем за две недели до старта чемпионата России по футболу бронзовый призер прошлого сезона московский «Локомотив» проводит серию статусных контрольных матчей. 11 июля «железнодорожники» обыграли в столичном дерби «Спартак» (2:0), а уже 14 июля встретятся с ЦСКА. При этом по-прежнему остается неопределенной ситуация с будущим полузащитника Артема Карпукаса и нападающего Дмитрия Воробьева: их контракты истекают следующим летом, а СМИ регулярно сообщают об интересе к обоим со стороны других клубов. В интервью «Известиям» Карпукас рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом», оценил текущее состояние команды, а также прокомментировал выступление защитника «железнодорожников» Сесара Монтеса на чемпионате мира в составе сборной Мексики и главный скандал турнира.
— Вас постоянно спрашивают о ситуации с новым контрактом, и я тоже не могу обойти ее стороной, слишком уж актуальная тема.
— Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее — есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше.
— Когда Дмитрий Баринов уходил в ЦСКА, его представитель говорил, что точка невозврата с «Локомотивом» была пройдена еще до смены руководства. В вашем случае с «Локомотивом» она уже пройдена?
— Конечно, нет. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение «Локомотива» — это было бы неправильно по отношению к моему клубу. Точки невозврата в переговорах нет.
— Как оцените текущее состояние команды и себя лично? Насколько готовы к сезону?
— Если брать прямо текущий момент, то я бы оценивал по контрольному матчу со «Спартаком». Считаю, что мы хорошо провели матч против хорошего соперника. Да, были отдельные ошибки, но это нормально для межсезонья. Надо просто за оставшиеся две недели до начала сезона набрать физические кондиции, чтобы играть на свободную голову и убрать эти ошибки. Думаю, мы идем в правильном направлении.
— Как оцените новичков клуба — Георгия Джикию и Александра Коваленко?
— Игроки очень качественные. Как они усилят состав пока тяжело сказать — надо смотреть по сезону. Но видно, что ребята хорошие. Про Джикию можно вообще ничего не говорить — он не нуждается в презентации. Его многолетний опыт и достижения говорят сами за себя. У Саши Коваленко потрясающие данные и техника. Просто, наверно, в последнее время он чуть-чуть из тонуса выпал. Если наберет тот тонус, который у него был в период игры за «Крылья Советов», то он однозначно поможет «Локомотиву». По потенциалу это очень хороший футболист, который может помочь команде бороться за самые высокие места.
— В чем команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном?
— Это опять же, надо будет смотреть по ходу нового сезона. Пока мы готовимся в обычном режиме. Тем более состав у нас не сильно поменялся. Добавились Джикия и Коваленко, вернулся из аренды Вадик Раков. Вот в матче со «Спартаком» в стартовом составе из них вышел только Раков, Георгий и Саша появились только на замену по ходу второго тайма. В остальном состав тот же, что заканчивал прошлый сезон. Так что в целом играем в тот же футбол, что и до этого.
— Можно ожидать, что, учтя ошибки, получится провести сезон более ровно, избежав нового весеннего спада?
— Я не считаю, что в прошлом сезоне у нас весна была какая-то провальная. Если не брать результат.
— Но весна была хуже ваших прошлогодних лета и осени.
— Понятно, да. Но говорю же: если не брать результат. Смотрите: мы играем дома с «Зенитом», 90-я минута — пенальти в нашу пользу. Забей мы этот пенальти — плюс два очка. Или вспомните домашний матч с махачкалинским «Динамо» — всего один удар по нашим воротам за игру. Мы получаем пенальти и проигрываем 0:1, в итоге удается только сравнять и сыграть вничью 1:1. При этом было несколько хороших моментов у нас — выход Бакаева один на один и еще две хорошие возможности забить. Играем с «Крыльями» в гостях — у нас три стопроцентных голевых момента и ноль голов. Проигрываем 0:2.
— У вас летом и осенью были обидные потери очков, когда либо на последних минутах давали соперникам сравнять, либо не реализовывали кучу моментов, как в выездном матче с «Акроном» (1:1).
— Всё равно тогда мы побольше набирали очков. А весной по сути не залетело в чужие ворота то, что залетело осенью. Плюс-минус получилось так, что наиграли на третье место, которое в итоге и заняли. В принципе у всех команд проблемы с тем, что результаты неровные по сезону. Не только у нас. У «Спартака», к примеру, была хорошая весна, но так себе осень. И ни одна команда по сути не прошла ровно весь сезон. Мы в итоге этим воспользовались, заняв третье место.
— В новом сезоне можете навязать за первое место с «Зенитом» и «Краснодаром»?
— У нас, наверно, ещё не было такого собрания, чтобы ставили нам какие-то задачи. Как только у нас с руководством состоится разговор на эту тему, я вам сразу скажу.
— Как вам выступление Сесара Монтеса на чемпионате мира?
— Сесар провел очень хороший чемпионат мира, судя по результатам. Да, была красная карточка в первом матче с ЮАР (2:1). Но я, честно говоря, эту игру не смотрел. И смотрел у Мексики только игру с Англией (2:3) в ⅛ финала. Мне очень понравилось, как Монтес сыграл в первом тайме. Может быть, в эпизодах с двумя голами англичан он мог сыграть по-другому, как и вся команда, но в целом это не говорит о качестве игре и самого Сесара, и его сборной. Мексика — большие молодцы. Они провели хороший турнир, вылетели только от очень сильной сборной. И то могли ее дожать в концовке. Заслуживали пройти дальше, но не сложилось.
— Как отреагировали на скандал с решением ФИФА отложить дисквалификацию футболиста сборной США Фоларина Балогуна, получившего красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0), но в итоге вышедшего на следующую встречу с Бельгией (1:4)?
— Ну это, конечно, ненормально. Я тоже был в шоке, как и многие. Это ненормально.
— Как теперь «Локомотив» будет поступать, если кто-то в команде получит спорную красную карточку?
— Тоже будем просить приостановить дисквалификацию. (Смеется.).
Алексей Фомин