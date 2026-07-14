Футболисты «Локомотива» обыграли ЦСКА в товарищеском матче

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 одержали победу над столичным ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена».
Гол на 47-й минуте забил Максим Ненахов. «Локомотив» заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления защитника Жерзино Ньямси. Защитник получил желтые карточки на 46-й и 54-й минутах.
Армейцы не одержали ни одной победы в межсезонье. Команда сыграла пять товарищеских матчей, три из которых завершились ничейным исходом, еще две — поражением. «Локомотив» из шести встреч выиграл пять, не сумев переиграть только новичка Российской премьер-лиги московскую «Родину» (0:0).
ЦСКА начнет новый сезон домашнем матчем чемпионата России против калининградской «Балтики» 25 июля. «Локомотив» в тот же день примет грозненский «Ахмат».