Футболисты «Локомотива» обыграли ЦСКА в товарищеском матче

Армейцы не одержали ни одной победы в межсезонье. Команда сыграла пять товарищеских матчей, три из которых завершились ничейным исходом, еще две — поражением. «Локомотив» из шести встреч выиграл пять, не сумев переиграть только новичка Российской премьер-лиги московскую «Родину» (0:0).