По следам чемпионата мира. Что известно о новых правилах в российском футболе

— В этом правиле также есть исключения: допустимо не считать конкретно 10 секунд, если при схеме команды предусмотрен выброс аута конкретным игроком, например, защитником или футболистом с другой бровки. Однако если футболист при этом не бежит к мячу, а пытается затянуть время, долго идя к мячу, то начинается отсчет времени.