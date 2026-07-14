По следам чемпионата мира. Что известно о новых правилах в российском футболе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) провел брифинг для главных тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), обновления в правилах игры представили глава департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич и председатель судейского комитета Павел Каманцев. ТАСС собрал ключевые изменения.
Протокол ограничения по времени при замене
— Футболист при замене должен покинуть поле в течение 10 секунд, главный арбитр начинает отсчет после показания табло о замене и сигнализирует игроку о начале отсчета.
— Если футболист не успел уйти с поля за 10 секунд, то выходящему на замену не разрешается появление на поле в течение 1 минуты «грязного» времени.
— Футболист может появиться на поле после первой приостановки игры спустя 1 минуту после полученного разрешения от арбитра.
— Такая же практика используется при двойной или тройной замене, футболисты должны покинуть поле в течение 10 секунд после показания на табло резервного судьи номеров игроков, замена которых производится.
— У этого правила есть исключение: арбитр не проводит отсчет, если уходящему игроку оказывается медицинская помощь.
— Когда сразу две команды производят одну или более замены, то арбитр сначала заканчивает замену одной команды, а затем переходит к другой.
Протокол оценки травмы и оказания помощи за пределами поля
— Футболист одной команды должен покинуть поле на 1 минуту «грязного» времени, если игра остановлена из-за получения повреждения или предположительного получения травмы.
— Такое же правило действует, если арбитр дал сигнал медицинской бригаде выйти на поле или судья спросил у футболиста, а тот запросил медицинскую помощь.
— Если тренер сразу производит замену футболиста, которому оказывают помощь, то новый футболист не ждет 1 минуту для выхода на поле.
— В этом правиле также есть несколько исключений, одно из них — появление крови у футболиста, в таком случае игрок сможет вернуться на поле как только медицинский персонал остановит кровь.
— Также если футболист получил повреждение, но сам покинул поле, чтобы ему оказали помощь врачи, то есть игра не приостанавливается, то также этот игрок сможет вернуться на поле сразу после полученной помощи.
— Помимо этого, практика с 1 минутой вне поля не используется при травме вратарей, столкновении голкипера и игрока или футболистов одной команды, а также при серьезных повреждениях — головы (сотрясение мозга), сердца или при опасном для жизни состоянии (приступ или удушье).
— Если получивший помощь футболист будет исполнять пенальти после его назначения.
— Если соперник, чьи физические действия привели к травме другого игрока, получил карточку.
Протокол обратного отсчета при вбрасывании мяча и ударе от ворот
— В случае умышленного задержания мяча при выбросе из аута или удара от ворот на 5 секунд, владение мячом передают команде соперника.
— Перед этим арбитр может свистком или голосом дать сигнал игроку, что тот должен поторопиться ввести мяч.
— Перед самим отсчетом арбитр должен дать сигнал рукой, что пора возобновлять игру.
— Желтая карточка в таких случаях показывается футболисту, если тот при смене владения мяча продолжает затягивать игру — не отдавать мяч или показывает демонстрационное несогласие.
— При этом отсчет при выбрасывании из аута начинается не с подбора мяча игроком, арбитр может считать, если футболист медленно идет к мячу или пытается затянуть время.
— В этом правиле также есть исключения: допустимо не считать конкретно 10 секунд, если при схеме команды предусмотрен выброс аута конкретным игроком, например, защитником или футболистом с другой бровки. Однако если футболист при этом не бежит к мячу, а пытается затянуть время, долго идя к мячу, то начинается отсчет времени.
— При розыгрыше углового отсчет времени не ведется.
Протокол VAR
— С нового сезона будут расширены функции системы видеоассистента рефери (VAR), VAR теперь может вмешиваться в нескольких ситуациях.
— Если футболисту явно ошибочно показали вторую желтую карточку.
— Если футболисту показывают карточку, когда нарушение совершено другим игроком.
— В случае, если угловой удар назначается ошибочно, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки возобновления игры.
— Если нарушение правил со стороны соперника было раньше основного зафиксированного арбитром — если футболист сорвал атаку на вторую желтую карточку, но тот игрок находился в офсайде.
Уход игроков с поля в знак протеста решения судьи
— Игрок, запасной, замененный, официальное лицо наказывается удалением, если покидает поле против решения судьи или если призывает или подстрекает других покинуть поле (применяется по решению организаторов соревнования).
Новая концепция рикошета при трактовке игры рукой
— Ключевая мысль в том, что если мяч очевидно меняет направление после рикошета, то это не наказуемо, если только нет умышленного движения руки к мячу.
— Если же мяч после рикошета продолжает движение в незащищенные ворота, в любом случае это наказуемо.