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«Динамо» не войдет в тройку, а Тюкавин — фаворит в споре бомбардиров

Что ждать от «Динамо» в новом сезоне РПЛ.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Букмекеры оценили перспективы московского «Динамо».

Через 10 дней возьмет старт очередной чемпионат России по футболу. Букмекерские компании уже оценили шансы всех участников, на победу, на медали, а футболистов на звание лучшего бомбардира. Сегодня, мы говорим о московском «Динамо».

В букмекерской компании «Бетсити» аналитики предрекают «динамовцам» борьбу за 4−6 места еще с двумя москвичами — «Локомотив» и ЦСКА. Коэффициент на то, что «Динамо» станет чемпионом, составляет 17,00.

Если «Динамо» попадет в тройку призеров, сыграют ставки по коэффициенту 3,75, а за скромные 1,45 можно поставить на то, что «Динамо» окажется с первого по пятое место в турнирной таблице.

Пятую строчку букмекеры отдали «Динамо» на число забитых мячей. Лидером здесь назван «Зенит» с коэффициентом 3,00. В случае, если «Динамо» обгонит всех соперников и станет самой результативной командой РПЛ, зайдет коэффициент 10,00.

Самые высокие шансы у бетторов поднять на лучшем бомбардире. Коэффициент 4,00 на то, что им станет Константин Тюкавин. Точно такие котировки на Джона Кордобу, но будем верить в Тюкавина.

Открывает сезон «Динамо» домашним матче с «Крыльями Советов». победа москвичей котируется в 1,44. Встреча начнется 25 июля в 14:00 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
25.07
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.95
П2
7.50
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