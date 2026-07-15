Талалаев о будущем в «Балтике»: Остается еще год контракта, обсуждение продления — мое личное дело

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» ответил на вопрос о продлении контракта с калининградской командой.
— У вас еще год контракта с «Балтикой».
— Остается, да.
— Обсуждение продления контракта уже идет?
— Это мое личное дело, не хочу обсуждать это в прессе. Не хочу обсуждать в прессе свои личные взаимодействия с любыми субъектами права, — сказал Талалаев.
Напомним, в сезоне-2025/2026 «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда Талалаева одержала 11 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
Новый сезон РПЛ стартует уже 24 июля, «Балтика» в первом туре сыграет на выезде против ЦСКА.
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