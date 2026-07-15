Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» и «Известиям» ответил на вопрос об уровне российских команд.
— Когда вы перешли год назад в «Црвену», вам трудно было привыкать к уровню скоростей и борьбе в чемпионате Сербии и еврокубках по сравнению с той РПЛ, в которой вы играли в последние годы за «Локомотив»?
— Понятно, что футбол немножко отличается. Наверное, интенсивностью и переходными фазами. Но топ-5 или топ-6 команд РПЛ готовы к этим скоростям. Я думаю, через адаптацию они спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы — проблем с этим не будет, — сказал Тикнизян.
Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.