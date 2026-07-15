Талалаев: «Надеюсь, в РПЛ будем идти к уровню судейства финала Лиги чемпионов и чемпионата мира»

— Я бы не стал грести под общую гребенку. Есть хорошие моменты как у нас, так и у них. Например, последний матч Парагвая, думаю, не был воспринят тренерами и игроками как пример для подражания. Но то, что мало остановок для ВАР и немного карающих решений по наступам и игре рукой — это не может не радовать. Больше чистой борьбы, футбола. Я задавал вопрос Мажичу про то, будет ли подниматься планка. Надеемся, что будет такое же продвижение, как и в прошлые два сезона. И мы будем идти в сторону судейства финала Лиги чемпионов и уровню арбитража на чемпионате мира.