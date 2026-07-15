Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.80
П2
9.60
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.45
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.02
П2
1.69

Талалаев: «Надеюсь, в РПЛ будем идти к уровню судейства финала Лиги чемпионов и чемпионата мира»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы арбитров в новом сезоне чемпионата России.

Источник: Reuters

— Хотите ли в российском футболе такую же планку борьбы, как сейчас на чемпионате мира?

— Я бы не стал грести под общую гребенку. Есть хорошие моменты как у нас, так и у них. Например, последний матч Парагвая, думаю, не был воспринят тренерами и игроками как пример для подражания. Но то, что мало остановок для ВАР и немного карающих решений по наступам и игре рукой — это не может не радовать. Больше чистой борьбы, футбола. Я задавал вопрос Мажичу про то, будет ли подниматься планка. Надеемся, что будет такое же продвижение, как и в прошлые два сезона. И мы будем идти в сторону судейства финала Лиги чемпионов и уровню арбитража на чемпионате мира.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше