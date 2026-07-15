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«Локомотив» отклонил предложение «Крус Асуль» по Монтесу, пишут СМИ

«Локомотив» отклонил предложение «Крус Асуль» по трансферу Сесара Монтеса.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» отклонил предложение мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» о переходе защитника Сесара Монтеса, сообщил журналист Фернандо Эскивель в социальной сети X.

По информации источника, мексиканский клуб направил предложение в размере около 8 миллионов долларов, однако российская сторона посчитала эту сумму недостаточной. При этом переговоры не прекращены: стороны продолжают контактировать через посредников, а у «Крус Асуль» уже есть предварительная договоренность с Монтесом по условиям личного контракта.

Отмечается, что после отказа «Локомотива» «Крус Асуль» готовит улучшенное предложение. Руководство клуба планирует увеличить сумму сделки за счет дополнительных выплат и бонусов, чтобы удовлетворить финансовые требования железнодорожников.

Монтесу 29 лет. Он перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в ⅛ финала.