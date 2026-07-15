«Локомотив» отклонил предложение «Крус Асуль» по Монтесу, пишут СМИ

Монтесу 29 лет. Он перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в ⅛ финала.