«Локомотив» отклонил предложение «Крус Асуль» по Монтесу, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» отклонил предложение мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» о переходе защитника Сесара Монтеса, сообщил журналист Фернандо Эскивель в социальной сети X.
По информации источника, мексиканский клуб направил предложение в размере около 8 миллионов долларов, однако российская сторона посчитала эту сумму недостаточной. При этом переговоры не прекращены: стороны продолжают контактировать через посредников, а у «Крус Асуль» уже есть предварительная договоренность с Монтесом по условиям личного контракта.
Отмечается, что после отказа «Локомотива» «Крус Асуль» готовит улучшенное предложение. Руководство клуба планирует увеличить сумму сделки за счет дополнительных выплат и бонусов, чтобы удовлетворить финансовые требования железнодорожников.
Монтесу 29 лет. Он перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в ⅛ финала.