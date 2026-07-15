Фернандеш вернулся в расположение «Спартака»

Ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Фернандеш пропустил товарищеский матч против казанского «Рубина» (0:0) 8 июля по семейным обстоятельствам. Также он не сыграл со столичным «Локомотивом» (0:2) 11 июля.