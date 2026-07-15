Фернандеш вернулся в расположение «Спартака»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского «Спартака», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Фернандеш пропустил товарищеский матч против казанского «Рубина» (0:0) 8 июля по семейным обстоятельствам. Также он не сыграл со столичным «Локомотивом» (0:2) 11 июля.
Помимо Фернандеша, первую тренировку с командой провел испанский защитник Виктор Парада, перешедший из испанского «Алавеса» 14 июля.
Первую официальную встречу нового сезона «Спартак» проведет 18 июля в Нижнем Новгороде против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России. В стартовом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «красно-белые» 25 июля примут московскую «Родину».