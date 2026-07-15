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Талалаев: «Я за то, чтобы в РПЛ было меньше пауз и просмотров VAR. Это даст больше времени для футбола»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил мнение, что для увеличения чистого игрового времени в матчах РПЛ необходимо повысить планку допустимой борьбы и сократить количество просмотров VAR.

Источник: Sport24

— На встрече представителей РПЛ с руководителями судейского департамента вы спрашивали у Милорада Мажича, поднимется ли планка единоборств. Вы хотите, чтобы так было?

— В матчах чемпионата мира и Лиги чемпионов эта планка выше. Я за то, чтобы было меньше пауз, меньше просмотров VAR и чтобы они были короче. Это даст больше времени для футбола, чем любые нововведения в правилах.

— Тем не менее нововведения пойдут на пользу?

— Я услышал о них еще зимой от европейских арбитров, когда ездил туда в перерыве между сборами. Стремление арбитров и людей, которые переживают за футбол, понятно. Но эти изменения не станут панацеей, которая позволит мячу дольше находиться в игре, — сказал Талалаев «Матч ТВ».

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