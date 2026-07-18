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«Родина» не смогла обыграть сербский «Пролетер» в товарищеском матче

Московская «Родина» сыграла вничью с сербским «Пролетером 023» в товарищеском матче на летних тренировочных сборах в Белграде (Сербия).

Источник: fcrodina.com

Игра между дебютантом российской Премьер-Лиги и клубом второго дивизиона Сербии завершилась без забитых мячей — 0:0.

«Родина» начнет свой первый сезон в РПЛ гостевым матчем против московского «Спартака» 25 июля.

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