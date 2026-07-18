«Родина» не смогла обыграть сербский «Пролетер» в товарищеском матче

Игра между дебютантом российской Премьер-Лиги и клубом второго дивизиона Сербии завершилась без забитых мячей — 0:0.
«Родина» начнет свой первый сезон в РПЛ гостевым матчем против московского «Спартака» 25 июля.
Московская «Родина» сыграла вничью с сербским «Пролетером 023» в товарищеском матче на летних тренировочных сборах в Белграде (Сербия).
Игра между дебютантом российской Премьер-Лиги и клубом второго дивизиона Сербии завершилась без забитых мячей — 0:0.
«Родина» начнет свой первый сезон в РПЛ гостевым матчем против московского «Спартака» 25 июля.