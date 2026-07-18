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«Рубин» обыграл «Локомотив» в первом товарищеском матче

«Рубин» обыграл «Локомотив» в первом из двух товарищеских матчей дня.

Источник: ФК "Рубин"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл московский «Локомотив» в первом из двух товарищеских матчей на предсезонном сборе.

Встреча прошла на арене железнодорожников в подмосковной Баковке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мяч забил Назми Грипши и дубль оформил Александар Юкич. В составе хозяев отличился Никита Салтыков.

В 17:00 состоится второй матч команд.

«Рубин» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с «Краснодаром». «Локомотив» в первом туре 26 июля примет грозненский «Ахмат».

В другой встрече столичная «Родина» в Белграде сыграла вничью с израильским клубом «Маккаби» (Петах-Тиква) со счетом 3:3.