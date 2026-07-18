Шварц напомнил о своем веселом футболе, «Динамо» разгромило ЦСКА. Армейцы — без побед на сборах

Главное внимание в российском футболе в субботу — к Суперкубку. Но динамовские и армейские болельщики включили другую трансляцию в то же время — на «ВТБ Арене» прошло Братское дерби.
«Ботафого» до Москвы не долетело, отказавшись в последний момент, так что Братского Кубка этим летом не случилось, но уже традиционный матч двух дружественных клубов все равно состоялся. Особенно важный для тренеров, ведь уже через неделю — первый тур РПЛ. Генеральная репетиция в присутствии 20 тысяч зрителей.
Поклонники бело-голубых при этом впервые увидели свою команду в деле. Обычно клуб транслировал все товарищеские встречи, теперь же было решено сделать открытым только один матч — последний с ЦСКА. Болельщики ждали возвращения Сандро Шварца, на трибуне вывесили баннер «Профессор вернулся, трофеи будут наши». В образе Профессора из «Бумажного дома» «Динамо» презентовало Шварца, это любимый сериал немецкого тренера.
Сандро выбрал такой состав — прообраз того, что будет в первом туре против «Крыльев»: Лунев — Зайдензаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев — Гладышев, Маринкин, Фомин, Бителло, Артур — Тюкавин. Касерес только через шесть дней вернется после ЧМ — его Парагвай прошел далеко, в том числе и Германию в плей-офф, и вылетел только от Франции, так что справа выбор Зайдензаля очевиден. Интересен также выход Осипенко, а не более быстрого Маричаля под высокую линию обороны, и 18-летнего Маринкина, который во время отпуска сдавал в школе ЕГЭ. Да, выбыл Рубенс, а Чавес еще не вернулся после выступлений за сборную Мексики на ЧМ, но и без него опций в центре полузащиты хватает — Глебов, Миранчук, Кутицкий, Александров. Однако Шварцу, как до этого Ролану Гусеву, Маринкин явно приглянулся.
Дмитрий Игдисамов проводит свою первую предсезонку на высоком уровне, и пока армейцам немного тревожно — ноль побед. Ничьи с «Шинником», «Арсеналом», «Оренбургом», поражения от «Локомотива» (0:1) и в еще одном матче с «Оренбургом» (0:2).
Против «Динамо» вышел такой состав: Тороп — Жоао Виктор, Лукин, Данилов, Мойзес — Круговой, Баринов, Обляков, Кисляк, Глебов — Лусиано. Нет Гайича — направо передвинулся Жоао Виктор. Перед ним — Круговой. А Баринов теперь чистый опорник — на пресс-конференции перед матчем Дмитрий порадовался, что вернулся на родную позицию.
Но встреча с бело-голубыми приятных эмоций красно-синим добавила не очень много. 0:4 уже к 31-й минуте. Болезненно даже в неофициальном матче. И не скажешь, что у «Динамо» залетало все, а у ЦСКА — ничего. Бело-голубые просто смяли соперника в первые полчаса, не давая переходить центр поля. Обсуждалась тема: изменился ли в чем-то стиль Шварца за четыре года? Встреча с армейцами дала отрицательный ответ: тот же высокий прессинг, бешеная активность, с которой красно-синие не знали, что делать.
Уже на пятой минуте после углового забил Рикардо. А дальше посыпалось: Фомин — ударом с 20 метров, Тюкавин роскошно подсек мяч перед вратарем, Бителло реализовал выход один на один после тонкой передачи Маринкина. Плюс еще несколько неиспользованных моментов от динамовцев.
Только после получаса игры ситуация на поле выровнялась. Понятно, что в невероятно энергозатратном режиме 90 минут не выдержать, да и счет располагал немного успокоиться динамовцам. До перерыва Жоао Виктор после углового один мяч отыграл. 4:1 к перерыву. Ровно с таким счетом закончился матч этих команд весной в РПЛ.
На сей раз армейцы от крупного поражения почти ушли. Во втором тайме они выглядели лучше, создали больше моментов, 0:1 по его итогам выглядели бы справедливо. Лунев дважды спасал после ударов Лусиано и Глебова, но с выстрелом Кармо из-за штрафной ничего поделать не мог. Однако в дополнительное время Данил Глебов с передачи Миранчука забил пятый динамовский гол.
Шварц может быть доволен результатом и первый таймом. Игдисамов — проявленным характером и второй половиной встречи. Но пока это лишь этап подготовки, самое главное начнется через неделю.
Константин Алексеев