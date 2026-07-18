Шварц напомнил о своем веселом футболе, «Динамо» разгромило ЦСКА. Армейцы — без побед на сборах

Сандро выбрал такой состав — прообраз того, что будет в первом туре против «Крыльев»: Лунев — Зайдензаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев — Гладышев, Маринкин, Фомин, Бителло, Артур — Тюкавин. Касерес только через шесть дней вернется после ЧМ — его Парагвай прошел далеко, в том числе и Германию в плей-офф, и вылетел только от Франции, так что справа выбор Зайдензаля очевиден. Интересен также выход Осипенко, а не более быстрого Маричаля под высокую линию обороны, и 18-летнего Маринкина, который во время отпуска сдавал в школе ЕГЭ. Да, выбыл Рубенс, а Чавес еще не вернулся после выступлений за сборную Мексики на ЧМ, но и без него опций в центре полузащиты хватает — Глебов, Миранчук, Кутицкий, Александров. Однако Шварцу, как до этого Ролану Гусеву, Маринкин явно приглянулся.