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Шварц: «Испытал потрясающие чувства от возвращения на стадион “Динамо” после 4,5 лет»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от возвращения на домашний стадион в рамках товарищеского матча против ЦСКА (5:2). Немецкий специалист остался доволен качеством и интенсивностью игры бело-голубых.

Источник: Sport24

Напомним, что Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.

— Какие эмоции у вас были на первом матче после возвращения на «ВТБ Арену»?

— Я испытал потрясающие чувства от возвращения на этот стадион после 4,5 лет и того, что увидел такое большое количество болельщиков. Мы очень довольны качеством нашей игры, ее интенсивностью — это было отличное окончание предсезонки. Теперь будем целенаправленно готовиться к первому официальному матчу сезона.

— Слышали, как громко вас приветствовали болельщики при объявлении состава?

— Конечно, я это слышал и очень ценю такое отношение наших болельщиков. Но по ходу игры основной фокус у меня был на том, что происходило на поле, — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

25 июля московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 1-го тура РПЛ.