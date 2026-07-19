Шварц: «Испытал потрясающие чувства от возвращения на стадион “Динамо” после 4,5 лет»

Напомним, что Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
— Какие эмоции у вас были на первом матче после возвращения на «ВТБ Арену»?
— Я испытал потрясающие чувства от возвращения на этот стадион после 4,5 лет и того, что увидел такое большое количество болельщиков. Мы очень довольны качеством нашей игры, ее интенсивностью — это было отличное окончание предсезонки. Теперь будем целенаправленно готовиться к первому официальному матчу сезона.
— Слышали, как громко вас приветствовали болельщики при объявлении состава?
— Конечно, я это слышал и очень ценю такое отношение наших болельщиков. Но по ходу игры основной фокус у меня был на том, что происходило на поле, — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
25 июля московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 1-го тура РПЛ.