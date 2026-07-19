Шварц: «Испытал потрясающие чувства от возвращения на стадион “Динамо” после 4,5 лет»

— Я испытал потрясающие чувства от возвращения на этот стадион после 4,5 лет и того, что увидел такое большое количество болельщиков. Мы очень довольны качеством нашей игры, ее интенсивностью — это было отличное окончание предсезонки. Теперь будем целенаправленно готовиться к первому официальному матчу сезона.