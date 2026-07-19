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«Крылья Советов» расторгли контракт с аргентинцем Рекеной

«Крылья Советов» досрочно завершили аренду аргентинца Рекены.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул самарские «Крылья Советов» после досрочного прекращения аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Футболист присоединился к «Крыльям Советов» в феврале, перейдя из аргентинского «Институто» на правах аренды до конца 2026 года.

«В межсезонье одна из задач клуба — это не только усиление состава, но и поиск решений по игрокам, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Здесь и спортивная составляющая, и эффективная экономика клуба. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб “Институто” и сторону футболиста за конструктивные переговоры», — заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.

За самарскую команду 23-летний Рекена провел три матча в различных турнирах и не отметился результативными действиями.