«Крылья Советов» расторгли контракт с аргентинцем Рекеной

«В межсезонье одна из задач клуба — это не только усиление состава, но и поиск решений по игрокам, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Здесь и спортивная составляющая, и эффективная экономика клуба. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб “Институто” и сторону футболиста за конструктивные переговоры», — заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.