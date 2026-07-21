Жена капитана «Спартака» Зобнина объявила о разводе: «Занимаешься, чем хочешь»

Зобнин является игроком «Спартака» с июня 2016 года. С красно-белыми он по разу выигрывал чемпионат России (2017) и Суперкубок России (2017), а также два раза завоевывал Кубок России (2022, 2026). Входит в топ-10 футболистов по количеству матчей за «Спартак» за всю историю клуба.