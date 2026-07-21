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Жена капитана «Спартака» Зобнина объявила о разводе: «Занимаешься, чем хочешь»

Жена капитана «Спартака» Романа Зобнина объявила о разводе.

Источник: Sport24

Рамина опубликовала в соцсети видео, на котором она запечатлена на фоне дорогой машины, при этом видео сопровождается такой надписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь».

«Вы развелись?» — с удивлением спросила в комментариях одна из подписчиц.

«Угу))», — ответила Рамина, но никаких подробностей не раскрыла.

Отметим, что у Романа и Ромины двое детей. 28 апреля 2016 года у них родился сын Роберт, а 3 сентября 2019 года родилась дочь Регина.

Зобнин является игроком «Спартака» с июня 2016 года. С красно-белыми он по разу выигрывал чемпионат России (2017) и Суперкубок России (2017), а также два раза завоевывал Кубок России (2022, 2026). Входит в топ-10 футболистов по количеству матчей за «Спартак» за всю историю клуба.

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