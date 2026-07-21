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Талалаев — о «Балтике»: «Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» обратился к болельщикам команды после завершения чемпионата мира-2026.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» обратился к болельщикам команды после завершения чемпионата мира-2026.

«Изнуряющий футбольный марафон завершен. Позади 104 матча, бессонные ночи. Но нашим болельщикам долго скучать не придется. Уже в пятницу стартует чемпионат России. Жду всех на матчах “Балтики”. Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой», — написал Талалаев для «СЭ».

Матч ЦСКА — «Балтика» пройдет 24 июля. Он начнется в 20.00 по московскому времени.

«В финале до последнего верил, что Месси сотворит чудо». Колонка Талалаева.

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