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Роман Зобнин развелся с женой

Капитан «Спартака» Роман Зобнин развелся с женой в конце июня.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суд в Москве в конце июня расторг брак между капитаном московского футбольного клуба «Спартак» Романом Зобниным и Раминой Зобниной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что суд 30 июня удовлетворил иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. Заявителем по нему выступал футболист, ответчицей — Рамина Зобнина.

Ранее девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь». В комментариях она также подтвердила развод с футболистом «Спартака».

Пара состояла в отношениях с 2012 года, в 2016 году у них родился сын Роберт, в 2019-м — дочь Регина.

В составе «Спартака» Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, дважды завоевывал Кубок страны (2022, 2026). Зобнин провел 239 матчей за «Спартак» в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).