Роман Зобнин развелся с женой

Ранее девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь». В комментариях она также подтвердила развод с футболистом «Спартака».