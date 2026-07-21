Роман Зобнин развелся с женой

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суд в Москве в конце июня расторг брак между капитаном московского футбольного клуба «Спартак» Романом Зобниным и Раминой Зобниной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд 30 июня удовлетворил иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. Заявителем по нему выступал футболист, ответчицей — Рамина Зобнина.
Ранее девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь». В комментариях она также подтвердила развод с футболистом «Спартака».
Пара состояла в отношениях с 2012 года, в 2016 году у них родился сын Роберт, в 2019-м — дочь Регина.
В составе «Спартака» Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, дважды завоевывал Кубок страны (2022, 2026). Зобнин провел 239 матчей за «Спартак» в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).