«Ростов» одержал победу над дебютантом РПЛ в матче с двумя автоголами

Футбольный клуб «Ростов» обыграл московскую «Родину» со счетом 4:2 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Иван Комаров (с пенальти 16-я минута), Андрей Лангович (56) и Даниил Шанталий (90). Также автогол оформил защитник «Родины» Митя Крижан (52).
Дебютный гол «Родины» в РПЛ забил Икер Посо (4), еще один автогол в матче на счету защитника «Ростова» Умара Сако (74).
«Родина» впервые в своей истории выступает в элитном дивизионе российского футбола. Это восьмой клуб из Москвы в чемпионате России в истории и первый столичный клуб-дебютант турнира со времен «Москвы» в 2001 году.
В третьем туре РПЛ «Ростов» 8 августа встретится с ЦСКА. Изначально встреча должна была состояться в Ростове-на-Дону, однако ее перенесли в Москву из-за повреждения инфраструктуры стадиона.
«Родина» проведет следующий матч 9 августа против петербургского «Зенита».
Хуан Диас
Джонатан Альба
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти