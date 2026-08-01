В «Ростове» рассказали, что хотят взять у сборной Испании

«Есть концепции, над которыми мы работаем. Мы не можем просто взять и поставить “модный испанский футбол”, но что-то концептуальное мы можем взять. В финале ЧМ-2026 победный мяч забил футболист со скамейки запасных — это то, чего хочу видеть я. Чтобы каждый запасной футболист был готов в любую минуту выйти и помочь команде», — заявил Альба.