В «Ростове» рассказали, что хотят взять у сборной Испании

«Есть концепции, над которыми мы работаем. Мы не можем просто взять и поставить “модный испанский футбол”, но что-то концептуальное мы можем взять. В финале ЧМ-2026 победный мяч забил футболист со скамейки запасных — это то, чего хочу видеть я. Чтобы каждый запасной футболист был готов в любую минуту выйти и помочь команде», — заявил Альба.
Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.
«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.
Хуан Диас
Джонатан Альба
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти