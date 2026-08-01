Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.36
П2
2.55
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
5.21
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
16:15
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
5.81
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.51
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.50
П2
2.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Родина
2
:
Ростов
4
П1
X
П2

Защитник «Спартака» Джику: «Ахмат» сейчас очень силен, нас ждет непростая игра"

Ганский защитник московского «Спартака» Александер Джику поделился ожиданиями перед матчем против грозненского «Ахмата» во 2-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном в воскресенье, 2 августа. Начало матча — в 20:30 (мск).

«Ахмат» — очень крепкая команда, я помню нашу ноябрьскую игру [в Грозном]. Помню, что до нее была достаточно неудачная серия, но тогда мы победили и смогли эту серию прервать. Сейчас «Ахмат» тоже достаточно силен, крепок. В первом туре они очень хорошо сыграли против «Локомотива», поэтому нас точно ждет непростая игра. Но все зависит от нас, от нашего качества. Если мы сыграем хорошо в обороне, будем создавать и реализовывать моменты, то все должно быть хорошо. Потому что предстоящая игра очень важная", — заявил Джику в интервью пресс-службе красно-белых.

Футбол. Премьер-лига
02.08
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.58
П2
1.98