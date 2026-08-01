Защитник «Спартака» Джику: «Ахмат» сейчас очень силен, нас ждет непростая игра"

«Ахмат» — очень крепкая команда, я помню нашу ноябрьскую игру [в Грозном]. Помню, что до нее была достаточно неудачная серия, но тогда мы победили и смогли эту серию прервать. Сейчас «Ахмат» тоже достаточно силен, крепок. В первом туре они очень хорошо сыграли против «Локомотива», поэтому нас точно ждет непростая игра. Но все зависит от нас, от нашего качества. Если мы сыграем хорошо в обороне, будем создавать и реализовывать моменты, то все должно быть хорошо. Потому что предстоящая игра очень важная", — заявил Джику в интервью пресс-службе красно-белых.