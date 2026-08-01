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В «Ростове» рассказали, как отнеслись к переносу матча с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Родины» заявил, что не придает значения переносу следующей игры против ЦСКА из Ростова-на-Дону в Москву. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже привыкли ко всему, никаких отмазок не будет. Наша команда будет готова точно так же, как если бы мы играли дома. Главное — это восстановиться после такого напряженного матча, как сегодня, избежать повреждений и быть готовыми к нагрузкам», — заявил Альба.

Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.

Родина
2:4
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
31.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3324 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Джонатан Альба
Голы
Родина
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Ростов
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Статистика
Родина
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
24
Удары в створ
2
10
Угловые
2
9
Фолы
17
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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