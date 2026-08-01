В «Ростове» рассказали, как отнеслись к переносу матча с ЦСКА

«Мы уже привыкли ко всему, никаких отмазок не будет. Наша команда будет готова точно так же, как если бы мы играли дома. Главное — это восстановиться после такого напряженного матча, как сегодня, избежать повреждений и быть готовыми к нагрузкам», — заявил Альба.