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Тренер команды-дебютанта РПЛ заявил, что к лиге нужно еще адаптироваться

«Родина» впервые в своей истории выступает в РПЛ. Команда проиграла в первых двух турах.

Источник: Соцсети

Московской «Родине» еще нужно адаптироваться к Российской премьер-лиге (РПЛ) послы выхода из второго дивизиона, заявил главный тренер команды Хуан Диас, слова которого приводит «Матч ТВ».

«Мы все‑таки не можем играть как сборная Испании, таких игроков у нас нет. У нас есть свой стиль, игроки, которые вышли в РПЛ. Нам нужно адаптироваться под РПЛ, мы на пути к этому», — сказал Диас.

«Родина» впервые в своей истории выступает в элитном дивизионе российского футбола. По итогам прошлого сезона команда заняла первое место в турнирной таблицы Первой лиги и повысилась в РПЛ.

Команда еще не побеждала в РПЛ. В первом туре «Родина» проиграла «Спартаку» (0:3), а во втором — «Ростову» (2:4).

Это восьмой клуб из Москвы в чемпионате России в истории и первый столичный клуб-дебютант турнира со времен «Москвы» в 2001 году.

Диас возглавляет «Родину» с сентября 2025 года.

В третьем туре РПЛ «Родина» 9 августа сыграет в гостях против петербургского «Зенита».

Родина
2:4
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
31.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3324 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Джонатан Альба
Голы
Родина
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Ростов
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Статистика
Родина
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
24
Удары в створ
2
10
Угловые
2
9
Фолы
17
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти