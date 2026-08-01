«Постараемся повторить или превзойти результат прошлого сезона»

В прошлом розыгрыше чемпионата России по футболу калининградская «Балтика» стала главной сенсацией. Вернувшись прошлым летом в РПЛ из первой лиги, подопечные Андрея Талалаева с ходу ворвались в лидирующую группу и почти до конца сезона претендовали на медали. В последних турах они стали терять много очков и в итоге опустились на шестое место, но этот результат стал лучшим в истории клуба.
Новый сезон они начали с выездного поражения от московского ЦСКА (1:2) в первом туре чемпионата. А через несколько дней в ряды армейцев ушел один из лидеров «Балтики» — основной вратарь Максим Бориско. На его место взят в аренду Максим Латышонок, ранее также выступавший в Калининграде, но два года назад ушедший в петербургский «Зенит». В интервью «Известиям» полузащитник «Балтики» Николай Титков прокомментировал неудачный старт сезона и уход Бориско, а также оценил шансы повторить результат прошлого чемпионата.
— Почему «Балтика» быстро упустила преимущество в счете в матче первого тура против ЦСКА?
— Отдали инициативу, пропустили два ненужных гола. В принципе, именно во втором отрезке первого тайма позволили сопернику делать то, что он хотел. Отсюда и два его гола. После перерыва могли сравнять, имели хорошие возможности для этого, но не использовали их. В целом, сами виноваты в этом поражении.
— В прошлом сезоне «Балтика» довольно редко отдавала инициативу. Почему это произошло теперь?
— Наверно, неправильно сыграли в каких-то моментах. Оставили сопернику свободные зоны, из которых он смог нам забить.
— Насколько сильно на «Балтике» скажется переход в ЦСКА вашего основного вратаря Максима Бориско?
— Максим — отличный вратарь, один из лидеров нашей команды. Он сделал очень много для успеха прошлого сезона. И сейчас мы видели в матче против ЦСКА, как он нас спасал. Так что просто без него не будет, но мы постараемся справиться. В клубе есть качественные вратари, чтобы его заменить.
— Есть ощущение, что после успешного прошлого чемпионата соперники стали серьезнее настраиваться на вашу команду?
— Понятно, что тот успех сложно повторить. Но мы будем стараться. В следующей игре против московского «Динамо» попробуем исправиться и добиться победы.
— Есть шанс повторить успех? Или теперь главное — не сильно опуститься по сравнению с шестым местом прошлого сезона?
— В любом случае мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться за поражение в первом туре и подняться выше в таблице. Разумеется, настроены на то, чтобы как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше — финишировать выше шестого места.
— Команда к этому готова?
— В принципе, в прошлом сезоне доказывали, что можем играть на равных с любым соперником. Да, не всегда получалось победить, иногда проигрывали или играли вничью из-за голов, пропущенных на последних минутах. В этом сезоне был неудачный матч с ЦСКА. Но нам главное — показывать ту игру, благодаря которой мы вели в счете в этой встрече и создавали моменты во втором тайме. Надо от первой до последней минуты демонстрировать тот характер, который был в прошлом сезоне, выполнять то, что требует главный тренер. И тогда сможем так же радовать наших болельщиков.
Алексей Фомин