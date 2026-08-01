«Постараемся повторить или превзойти результат прошлого сезона»

— В принципе, в прошлом сезоне доказывали, что можем играть на равных с любым соперником. Да, не всегда получалось победить, иногда проигрывали или играли вничью из-за голов, пропущенных на последних минутах. В этом сезоне был неудачный матч с ЦСКА. Но нам главное — показывать ту игру, благодаря которой мы вели в счете в этой встрече и создавали моменты во втором тайме. Надо от первой до последней минуты демонстрировать тот характер, который был в прошлом сезоне, выполнять то, что требует главный тренер. И тогда сможем так же радовать наших болельщиков.