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Каманцев: оценивать нововведения в судействе нужно после пяти туров

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза отметил, что эти нововведения в комплексе являются хорошим инструментом для ускорения игры.

Источник: РФС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оценку нововведений в судействе в России нужно давать по прошествии минимум пяти туров Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев.

«Оценивать нововведения можно будет не ранее чем через пять туров. Не было какой-то длительной подготовки ни у судей, ни у команд. Эти правила сильно завязаны на понимании игры и здравом смысле: когда применять, а когда нет, — сказал Каманцев. — Поэтому ближайший месяц мы просим всех быть толерантными, хотя это, наверное, невозможно. Ключевое — все эти нововведения в комплексе являются хорошим инструментом для ускорения игры, и это мы уже можем видеть в матчах первого тура. Есть мелкие недоработки, но будем их устранять в рабочем режиме. К сожалению, исключительно в лекционном зале это сделать невозможно».

В новом сезоне используются новые нормы для судейства. Их внедрила Международная федерация футбола (ФИФА) на чемпионате мира 2026 года. Новые правила связаны с заменами футболистов, возможным оказанием помощи участникам матча на поле, введением мяча из аута и при ударе от ворот. Они направлены на ускорение игры и уменьшение количества пауз. Также были расширены возможности протокола системы видеоассистента рефери — теперь арбитры за монитором могут проверять неверно показанную вторую желтую карточку и неправильно назначенный угловой.