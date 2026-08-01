Крижан назвал причины поражения «Родины» от «Ростова» во втором туре РПЛ

"Нам не хватило концентрации, наверное. Мы хорошо начали, но потом отдали инициативу. Но нам надо привыкать к уровню, ведь это РПЛ, а не ФНЛ. Эпизод с автоголом — это случайность. Просто Бакаев выбил мяч, а я не успел среагировать.