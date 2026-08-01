Крижан назвал причины поражения «Родины» от «Ростова» во втором туре РПЛ

"Нам не хватило концентрации, наверное. Мы хорошо начали, но потом отдали инициативу. Но нам надо привыкать к уровню, ведь это РПЛ, а не ФНЛ. Эпизод с автоголом — это случайность. Просто Бакаев выбил мяч, а я не успел среагировать.
В РПЛ все быстрее, получше игроки, сложнее единоборства. Решают индивидуальные качества. Те, кто берут на себя, делают разницу на поле«, — сказал Крижан “Совспорту”.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
31.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3324 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Джонатан Альба
Голы
Родина
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Ростов
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Статистика
Родина
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
24
Удары в створ
2
10
Угловые
2
9
Фолы
17
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти