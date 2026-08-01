Гол Даку принес «Рубину» победу над «Акроном» в РПЛ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Андерсон Арройо (15-я минута) и Мирлинд Даку (19). В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев (29), для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ.
Одержавшая первую победу в сезоне казанская команда в следующем туре 9 августа примет «Оренбург», а потерпевшие второе поражение тольяттинцы днем ранее на выезде встретятся с московским «Локомотивом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Франк Артига
Голы
Акрон
Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
29′
Рубин
Андерсон Арройо
15′
Мирлинд Даку
19′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
2
Йомар Роча
62′
13
Вячеслав Бардыбахин
69
Арсений Дмитриев
84′
10
Кевин Аревало
7
Жилсон Тавареш Беншимол
84′
14
Юрий Железнов
5
Алекса Джурасович
81′
80
Хетаг Хосонов
22
Константин Марадишвили
62′
8
Кристиян Бистрович
68′
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
48′
22
Велдин Ходжа
14
Игнасио Начо Сааведра
10
Мирлинд Даку
44′
12
Андерсон Арройо
82′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
72′
8
Богдан Йочич
71
Илья Самошников
64′
18
Максим Игнатьев
11
Назми Грипши
72′
44
Даниил Кузнецов
Статистика
Акрон
Рубин
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
8
16
Удары в створ
4
5
Угловые
5
3
Фолы
12
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти