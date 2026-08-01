Даку попрощался с «Рубином» после победы над «Акроном»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского «Рубина» после матча с тольяттинским «Акроном».
В субботу «Рубин» обыграл «Акрон» (2:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Даку забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со «Спартаком» о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
После матча Даку попрощался с одноклубниками и болельщиками «Рубина», не сумев сдержать слез. Товарищи по команде сначала обняли футболиста, после чего стали качать его на руках.
Даку 28 лет, он представляет «Рубин» с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.
Срджан Благоевич
Франк Артига
Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
29′
Андерсон Арройо
15′
Мирлинд Даку
19′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
2
Йомар Роча
62′
13
Вячеслав Бардыбахин
69
Арсений Дмитриев
84′
10
Кевин Аревало
7
Жилсон Тавареш Беншимол
84′
14
Юрий Железнов
5
Алекса Джурасович
81′
80
Хетаг Хосонов
22
Константин Марадишвили
62′
8
Кристиян Бистрович
68′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
48′
22
Велдин Ходжа
14
Игнасио Начо Сааведра
10
Мирлинд Даку
44′
12
Андерсон Арройо
82′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
72′
8
Богдан Йочич
71
Илья Самошников
64′
18
Максим Игнатьев
11
Назми Грипши
72′
44
Даниил Кузнецов
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти