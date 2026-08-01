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Даку попрощался с «Рубином» после победы над «Акроном»

Перешедший в «Спартак» Даку не сдержал слез при прощании с «Рубином».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского «Рубина» после матча с тольяттинским «Акроном».

В субботу «Рубин» обыграл «Акрон» (2:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Даку забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со «Спартаком» о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.

После матча Даку попрощался с одноклубниками и болельщиками «Рубина», не сумев сдержать слез. Товарищи по команде сначала обняли футболиста, после чего стали качать его на руках.

Даку 28 лет, он представляет «Рубин» с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.

Акрон
1:2
Первый тайм: 1:2
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Франк Артига
Голы
Акрон
Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
29′
Рубин
Андерсон Арройо
15′
Мирлинд Даку
19′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
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Арсений Дмитриев
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Константин Марадишвили
62′
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Кристиян Бистрович
68′
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
48′
22
Велдин Ходжа
14
Игнасио Начо Сааведра
10
Мирлинд Даку
44′
12
Андерсон Арройо
82′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
72′
8
Богдан Йочич
71
Илья Самошников
64′
18
Максим Игнатьев
11
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44
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Рубин
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Удары (всего)
8
16
Удары в створ
4
5
Угловые
5
3
Фолы
12
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
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Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти