В «Крыльях Советов» объяснили ничью с ЦСКА

«Сегодня добавились и голы по сравнению к первому матчу. ЦСКА были близки в первом тайме, чтобы забить еще — две штанги было у них. В перерыве мы чуть видоизменили игру, попросили ребят действовать иначе, смогли сравнять счет, а в конце был шанс и вырвать победу», — заявил Булатов.