В «Крыльях Советов» рассказали о задаче на сезон

«У нас нет какой-то конкретной задачи на сезон. То, о чем мы говорим между собой, касается того, чтобы побеждать в каждом матче, быть готовыми и показывать хорошую игру от матча к матчу. Сейчас мы готовимся к выезду в Махачкалу, будем думать об этой игре, после нее будем готовиться к следующей и так далее. С математической точки зрения два очка — это не чемпионский график, но в плане психологии, для уверенности это были очень хорошие матчи. Мы часто проговариваем с футболистами, что они — самые лучшие, поэтому важно иметь подтверждение этому на деле», — заявил Булатов.