В ЦСКА рассказали, как отнеслись к пяти подряд домашним матчам в РПЛ

Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы рады, что нам удалось поменяться кругами. Играть в августе в Ростове-на-Дону не очень приятно, наверное, а вот в феврале после сборов будет гораздо комфортнее. Пять домашних матчей подряд? Как говорится, дома и стены помогают. При поддержке наших фанатов мы сможем добиться положительного результата», — заявил Игдисамов.
Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени.
Дмитрий Игдисамов
Сергей Булатов
Матия Попович
(Лусиано Гонду)
32′
Максим Витюгов
(Михайло Баньяц)
63′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
20
Матия Попович
64′
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
64′
37
Энрике Кармо
32
Лусиано Гонду
80′
11
Тамерлан Мусаев
31
Матвей Кисляк
80′
62
Имран Фиров
18
Данила Козлов
73′
7
Матеус Алвес
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
90+3′
15
Николай Рассказов
84′
5
Доминик Ороз
87′
19
Иван Олейников
84′
73
Владислав Шитов
7
Михайло Баньяц
71′
3
Томас Галдамес
90′
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
70′
77
Денис Макаров
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти