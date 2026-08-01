В ЦСКА рассказали, как отнеслись к пяти подряд домашним матчам в РПЛ

«Мы рады, что нам удалось поменяться кругами. Играть в августе в Ростове-на-Дону не очень приятно, наверное, а вот в феврале после сборов будет гораздо комфортнее. Пять домашних матчей подряд? Как говорится, дома и стены помогают. При поддержке наших фанатов мы сможем добиться положительного результата», — заявил Игдисамов.