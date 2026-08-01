Даку в «Спартаке». Золотой герой или бомба замедленного действия?

Футболист казанского «Рубина» Мирлинд Даку близок к переходу в московский «Спартак». Кажется, что он должен помочь красно-белым завоевать долгожданное чемпионство, но у данной сделки есть и обратная сторона. О перспективах албанского форварда в новом клубе — в материале ТАСС.
Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку после матча с тольяттинским «Акроном» (2:1) не смог сдержать слез, а партнеры качали его на руках. Причина, конечно, не в победном голе, это было прощание с форвардом, который переходит в московский «Спартак». Данный трансфер, безусловно, станет главной сделкой лета в России, которая закрепит за «Спартаком» статус самого серьезного конкурента петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне. Но при этом Даку может как стать героем красно-белых трибун, так и превратиться в бомбу замедленного действия. А главным выгодоприобретателем в этой истории, как ни парадоксально, выглядит «Рубин».
Выжали максимум из минимума
По информации ряда источников, сумма отступных за Даку составляет €11 млн. Учитывая огромную важность Мирлинда для «Рубина», такая стоимость кажется заниженной. Контракт был переподписан год назад, в июле 2025-го, после завершения лучшего сезона для Даку в карьере: тогда он забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в чемпионате. До первых заявлений министра спорта РФ Михаила Дегтярева о планах ужесточить лимит на легионеров оставался еще месяц, а Мирлинду было 27 лет. Казалось, с такими данными новая сумма отступных должна быть гораздо больше, в районе €20 млн. Как можно объяснить такой провал менеджмента «Рубина»?
Скорее всего, это не провал, а вынужденное условие, которое поставили перед клубом представители игрока, чтобы у того было больше шансов перейти в топ-клуб. Сумма в €11 млн — это компромиссный вариант, который позволил казанцам сохранить лидера еще на год и выручить неплохие деньги в непростых условиях. Поэтому вряд ли можно считать уход Мирлинда неудачей. Стоит напомнить, что форвард переходил в казанский клуб всего за €1,2 млн, так что «Рубин» должен быть доволен сделкой. Главное теперь — найти замену.
Почему Даку может разрушить «Спартак»
Для «Спартака», на первый взгляд, данный трансфер тоже выглядит многообещающим, однако есть несколько факторов, которые заставляют сомневаться. Во-первых, продолжая тему финансов, отметим, что относительно небольшая сумма отступных должна компенсироваться огромной зарплатой. Очевидно, что Даку будет зарабатывать в стане красно-белых очень много, год назад нападающий был близок к переходу в «Зенит», однако клуб не смог договориться по условиям личного контракта. Если даже финансовый гегемон не потянул запросы Даку, то понятно, что они крайне внушительные.
Это, к слову, еще раз подчеркивает новый виток соперничества между «Зенитом» и «Спартаком»: красно-белые не только заявили претензии на чемпионство, но и показали готовность конкурировать с сине-бело-голубыми в финансовом отношении. Но деньги решают далеко не все, и не факт, что Даку отработает свою большую зарплату.
Как минимум на него будет оказываться давление со стороны болельщиков красно-белых, и дело не в больших ожиданиях, а в политических конфликтах. Даку родился в регионе Косово и известен своей поддержкой его отделения от Сербии. При этом ультрас «Спартака», имеющие хорошие отношения с болельщиками сербской «Црвены Звезды», выступают с противоположной позицией. На спине у албанца набита татуировка, посвященная армии Косово, также Даку отметился скандалом на Евро-2024: после игры со сборной Хорватии (2:2) он схватил мегафон и принялся скандировать оскорбительные лозунги в адрес Сербии и Северной Македонии. Тогда руководство «Рубина» объявило, что не будет применять санкции к футболисту. В ответ на это болельщики «Спартака» в Казани сделали граффити, на котором раскритиковали такую позицию.
Не стоит забывать, что в «Спартаке» Даку придется научиться ладить не только с болельщиками, но и с Срджаном Бабичем. Сербский защитник в этом сезоне вернулся в основу, а значит, потенциальный конфликт с Даку может не только ухудшить атмосферу в коллективе, но и сказаться непосредственно на игре команды. Тренерскому штабу нужно держать ситуацию под контролем, что будет непросто.
Человек, который принесет чемпионство «Спартаку»
Тем не менее аргументы за покупку Даку выглядят весомее. «Спартак» получил в свое распоряжение забивного прессингующего форварда, хорошо играющего на втором этаже. Это идеальный вариант для футбола Хуана Карседо. И вне всяких сомнений Манфреду Угальде и Ливаю Гарсии можно забыть о месте в стартовом составе.
Показательно, что больше Даку с момента его дебюта за «Рубин» в чемпионате России забил только Джон Кордоба (43 гола). Очевидно, что с Мирлиндом шансы «Спартака» на чемпионство серьезно повысятся. Его умение продавливать оборону, выигрывать верховые мячи и завершать атаки делает его универсальным звеном в любой схеме. Даку способен не только забивать, но и создавать пространство для партнеров, стягивая на себя внимание защитников.
При этом нельзя забывать о факторе адаптации, а точнее — об отсутствии ее необходимости. Даку прекрасно знаком с футболом в РПЛ, ему не придется нащупывать свою игру, а старт нынешнего сезона показал, что он находится в отличной форме и окончательно оправился от проблем со здоровьем, которые преследовали его прошлой весной.
В конечном счете трансфер Даку — это ставка на амбиции. «Спартак» показывает, что готов бороться за титул не только на поле, но и на трансферном рынке. Для самого Мирлинда это шанс подтвердить свой статус топ-форварда и выйти на новый уровень. И хотя его перспективы в «Спартаке» неоднозначны, сам факт этого перехода изменит баланс сил в российском футболе. Теперь все зависит от того, насколько эффективно тренерский штаб сможет устранить риски и использовать сильные стороны игрока.
Автор: Денис Бояров
Срджан Благоевич
Франк Артига
Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
29′
Андерсон Арройо
15′
Мирлинд Даку
19′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
2
Йомар Роча
62′
13
Вячеслав Бардыбахин
69
Арсений Дмитриев
84′
10
Кевин Аревало
7
Жилсон Тавареш Беншимол
84′
14
Юрий Железнов
5
Алекса Джурасович
81′
80
Хетаг Хосонов
22
Константин Марадишвили
62′
8
Кристиян Бистрович
68′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
48′
22
Велдин Ходжа
14
Игнасио Начо Сааведра
10
Мирлинд Даку
44′
12
Андерсон Арройо
82′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
72′
8
Богдан Йочич
71
Илья Самошников
64′
18
Максим Игнатьев
11
Назми Грипши
72′
44
Даниил Кузнецов
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти