Даку в «Спартаке». Золотой герой или бомба замедленного действия?

Как минимум на него будет оказываться давление со стороны болельщиков красно-белых, и дело не в больших ожиданиях, а в политических конфликтах. Даку родился в регионе Косово и известен своей поддержкой его отделения от Сербии. При этом ультрас «Спартака», имеющие хорошие отношения с болельщиками сербской «Црвены Звезды», выступают с противоположной позицией. На спине у албанца набита татуировка, посвященная армии Косово, также Даку отметился скандалом на Евро-2024: после игры со сборной Хорватии (2:2) он схватил мегафон и принялся скандировать оскорбительные лозунги в адрес Сербии и Северной Македонии. Тогда руководство «Рубина» объявило, что не будет применять санкции к футболисту. В ответ на это болельщики «Спартака» в Казани сделали граффити, на котором раскритиковали такую позицию.