Евсеев — о лидерстве «Динамо Мх»: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить»

— Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушел в серьезную команду, Пальцев ушел в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушел, лидеры уходят, а команда остается, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».