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«Балтика» одержала первую в истории победу над «Динамо»

Гол Хиля принес «Балтике» первую в истории победу над «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московское «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Николай Титков (57-я минута) и Брайан Хиль (74, с пенальти). У «Динамо» отличился Артур Гомес (76).

Эта победа стала для «Балтики» первой над «Динамо» в официальных матчах. До этого калининградцы десять раз уступили сопернику и четырежды сыграли с ним вничью.

Ворота московского клуба защищал Курбан Расулов. Игравший в матче первого тура Андрей Лунев не вошел в заявку. Хиль, восстановившийся после травмы, впервые с апреля сыграл в официальном матче, заменив во втором тайме Чинонсо Оффора. В прошлом сезоне он с 13 мячами стал лучшим бомбардиром «Балтики». Первый матч после возвращения в «Балтику» провел вратарь Евгений Латышонок, которого калининградский клуб арендовал у «Нижнего Новгорода».

В третьем туре «Балтика» 8 августа сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а московское «Динамо» на следующий день примет махачкалинское «Динамо».

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Голы
Балтика
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
74′
Динамо
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
Составы команд
Балтика
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
69′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
69′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
62′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
69′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
Динамо
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
66′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
82′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
66′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
66′
33
Иван Сергеев
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
15
10
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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