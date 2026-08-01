«Балтика» одержала первую в истории победу над «Динамо»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московское «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Николай Титков (57-я минута) и Брайан Хиль (74, с пенальти). У «Динамо» отличился Артур Гомес (76).
Эта победа стала для «Балтики» первой над «Динамо» в официальных матчах. До этого калининградцы десять раз уступили сопернику и четырежды сыграли с ним вничью.
Ворота московского клуба защищал Курбан Расулов. Игравший в матче первого тура Андрей Лунев не вошел в заявку. Хиль, восстановившийся после травмы, впервые с апреля сыграл в официальном матче, заменив во втором тайме Чинонсо Оффора. В прошлом сезоне он с 13 мячами стал лучшим бомбардиром «Балтики». Первый матч после возвращения в «Балтику» провел вратарь Евгений Латышонок, которого калининградский клуб арендовал у «Нижнего Новгорода».
В третьем туре «Балтика» 8 августа сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а московское «Динамо» на следующий день примет махачкалинское «Динамо».
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
74′
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
69′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
69′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
62′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
69′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
66′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
82′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
66′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
66′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
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